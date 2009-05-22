Азаров: выплата пенсий - не заслуга Кабмина, а его обязанность

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ отмечает возрастание популизма в деятельности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с приближением президентских выборов.

«Сегодня правительство ушло от решения проблемных вопросов и уже практически полностью занимается саморекламой, связанной с предстоящими президентскими выборами», - говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении Н.АЗАРОВА.

При этом, убежден политик, правительство абсолютно не задумывается над тем, за счет каких финансовых и материальных ресурсов будут выполняться эти заведомо нереализуемые обещания.

«Все наши законопроекты коалицией блокируются. Как только видят, что законопроект внесен Партией регионов, так ни одного голоса от коалиции нет. При этом коалиция пытается нас обвинять в том, что мы не поддерживаем их законопроекты», - констатировал народный депутата.

Как отмечает Н.АЗАРОВ, «во-первых, если есть парламентское большинство, как они утверждают, то голосов для принятия решения должно хватать. А во-вторых, разве можно голосовать за ту чепуху, которую вносит коалиция на рассмотрение парламента?»

«Ведь нет самых главных законопроектов, тех, которые относятся к социальной защите граждан Украины. Правительство лишь рассказывает, что выплата пенсий - это огромная его заслуга. Это не заслуга, это - его обязанность! К тому же, эти пенсии выплачиваются за счет включения печатного станка», - отметил политик.

По его мнению, в результате растет инфляция, растут цены, а реальные доходы людей становятся все меньше и меньше.

«Более того, каждому пенсионеру сегодня не доплачивают больше 200 гривен. Точно так же, как не доплачивается и работникам бюджетной сферы», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что «сегодня правительство ушло от решения проблемных вопросов и уже практически полностью занимается саморекламой, связанной с предстоящими президентскими выборами».

«Вместо того, чтобы заниматься экономикой, правительство занимается PR-акциями. Популистские заявления ТИМОШЕНКО, особенно касающиеся сферы экономики, абсолютно не увязываются с реальными действиями правительства», - считает народный депутат.

Н.АЗАРОВ привел пример, когда во время встречи 21 мая с предпринимателями в Украинском доме премьер-министр заявила о том, что запрещает контролирующим органам осуществлять проверки малого бизнеса.

«Но ведь для прекращения подобных проверок нужен соответствующий законопроект, а его нет. Когда же Партия регионов вносит его на рассмотрение в сессионный зал, то «тимошенковская» фракция голосует против него. Где логика? Ее нет. И это проявляется во всех действиях правительства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его мнению, «у ТИМОШЕНКО несколько «правд».

«Одна, выдуманная, - для выступлений по телевидению, другая - для международных финансовых организаций, ну, и третья, более всего соответствующая действительности, – для внутреннего употребления, но с грифом «для служебного пользования». Так быть не должно. Общество должно знать, что в действительности происходит в стране, а не «эрзац-новости» «от ТИМОШЕНКО», - подытожил Н.АЗАРОВ.