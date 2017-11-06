Солдата Колмогорова обвинили, потому что суд и власти не видят в Украине войны – эксперт

Обвинение по делу пограничника Сергея Колмогорова возникли из-за того, что действующая власть не выполнила свой конституционный долг и не обеспечила правовой статус патриотов, защищающих Украину от агрессора. Об этом заявил глава Киевской городской организации УКРОП, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. Вместе с другими представителями УКРОПа он пришел поддержать солдата на судебное заседание по рассмотрению кассации.

«Правовые коллизии в деле солдата Колмогорова возникли лишь потому, что украинская власть не выполнила свои правовые и политические обязательства в рамках Конституции и других законов», – отметил Богдан Яременко.

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По словам эксперта, в любой цивилизованной стране мира сразу после начала военной агрессии должно было быть объявлено военное положение. Тогда подобные ситуации не возникали бы вообще, ведь применение оружия в зоне боевых действий было бы вполне правомерным и понятным.

Представитель УКРОПа заметил, что граждане, которые выполняют свой долг, защищая страну, нуждаются в правовой защите, несмотря на то, что украинская власть не может официально признать события на востоке войной.

«Сегодня похоже, что ни прокурор, ни суд не видят в Украине ни войны, ни чрезвычайных обстоятельств. Соглашаться с такой трактовкой событий – неправильно с точки зрения права и непатриотично», – подчеркнул Богдан Яременко.

В свою очередь, ветеран антитеррористической операции, представитель УКРОПа Евгений Терехов отметил, что солдат Сергей Колмогоров выполнял приказ командования, поэтому не может нести ответственности за содеянное в условиях войны.

«На момент инцидента на востоке Украины уже несколько месяцев продолжались боевые действия. Поэтому все знали, что на блокпостах необходимо останавливаться и проходить осмотр. Человек, пренебрегший этим, заплатил жизнью», – отметил Евгений Терехов.

Как известно, Сергей Колмогоров был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий. Осенью 2014 года вследствие применения оружия пограничником погибла гражданская женщина.

Инцидент произошел во время выполнения Сергеем Колмогоровым служебного приказа об остановке нарушителя в тридцатикилометровой зоне от линии разграничения.