БПП: Самарский боролся против засилья "регионалов" в Луганской области

Депутат 7-го созыва Северодонецкого городского совета от БПП Сергей Самарский в последнее время противостоял незаконной деятельности представителей "Оппоблока" в городской власти. Об этом заявили в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко".

"Сергей Самарский всегда занимал активную проукраинскую позицию, боролся против засилья "регионалов" в Луганской области, был единственным представителем проевропейского демократического лагеря в предыдущем созыве Северодонецкого городского совета. Его политическая и журналистская деятельность в течение последнего времени была связана с противостоянием незаконной деятельности представителей "Оппозиционного блока" в городской власти", - говорится в сообщении.

В БПП заявили, что приложат все усилия для раскрытия данного убийства и наказания виновных.

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Напомним, в ночь на пятницу, 3 ноября, был убит депутат Северодонецкого горсовета, советник мэра города Сергей Самарский.

Его труп был найден около часа ночи в районе МЖК "Мечта" в Северодонецке. Поиски начались после заявления жены Самарского, которая не могла до него дозвониться. Известно, что он звонил жене около 18:00, выходя из помещения городского совета. Позже он собирался на эфир телеканала "ЛОТ".

Спикер Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай рассказала, что у трупа обнаружены признаки насильственной смерти - разбита голова. Позже выяснилось, что рядом с телом погибшего нашли еще один труп.

Ирина Веригина, исполняющая обязанности председателя Луганской ОГА в 2014 году, считает, что убийство связано с политической деятельностью Самарского. Более того, она добавила, что Самарский ранее признавался ей, что ему угрожали и начали это делать еще до 2014 года.

Самарскому было 55 лет. Он был депутатом 7-го созыва Северодонецкого городского совета от "Блока Петра Порошенко" партия "Солидарность".