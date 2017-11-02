Дело приговоренного к 13 годам украинского пограничника: под зданием суда собрались собратья, нардепы и активисты (фото)

Возле Высшего специального суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел проходит акция в поддержку пограничника Сергея Колмогорова, который был приговорен к 13 годам заключения по обвинению в совершении умышленного убийства.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 200 человек, в основном это пограничники, а также представители ряда общественных организаций.

Значительная часть активистов также зашли в здание суда, чтобы наблюдать за рассмотрением кассационной жалобы на приговор апелляционного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции относительно Колмогорова. Сегодня коллегия Высшего спецсуда должна рассмотреть кассационную жалобу и принять решение по ней.

Также поддержать Колмогорова пришел первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

Поддержать солдата ГПСУ прибыли и народные депутаты Борислав Береза, Андрей Тетерук, Оксана Сыроид, Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

Читайте такжеСлужебный долг – исполнение и наказание

Как сообщали СМИ, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014.

В тот день пограничники увидели на берегу моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал только Колмогорова виновным в убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.