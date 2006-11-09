“Пора” считает, что конституционный процесс нужно повторить сначала

Председатель правления Центра социологических и политических исследований “Социоизмерение”, член политсовета Гражданской партии “Пора” Сергей ТАРАН считает, что политики не должны принимать непосредственного участия в новой конституционной реформе.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, отметив, что “отменить нынешнюю конституционную реформу недостаточно. Нужно найти механизм, как избежать ошибок, которые привели к нынешнему конституционному кризису. Суть этого механизма - в избежании конфликта интересов между теми, кто принимает изменения к Конституции”, - убежден С.ТАРАН.

По его словам, успех конституционных реформ в мире был тогда, когда масштабные изменения к конституциям принимались экспертами, которые не имели непосредственной заинтересованности в распределении власти после принятия новой конституции. Эксперт добавил, что для этого изменения в Конституцию обсуждались либо только после очередных выборов, либо – и это оказалось еще более эффективным – для этого созывался особый орган – Конституционная ассамблея, которая созывалась исключительно с целью принятия конституционных изменений.

“В Украине все произошло “с точностью до наоборот” – конституционную реформу принимали в разгар политического кризиса субъекты, которые имели свою личную заинтересованность в том, как будут распределены властные полномочия в стране после воплощения реформы. Именно в этом следует искать это глубокое противостояние между Президентом и правительством, которое угрожает национальной безопасности Украины”, - считает С.ТАРАН.

Исходя из этого, по его словам, “Пора” предлагает, чтобы была не просто отменена реформа, но и чтобы для принятия конституционных изменений был созван орган, который состоял бы из незаинтересованных и авторитетных экспертов, которые могли бы предложить оптимальную модель управления страной. По мнению эксперта, состав такого органа мог бы предложить Президент, а окончательно его принимать мог бы парламент.