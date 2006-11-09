Ющенко вручили читательский билет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявит следующий год Годом украинской книги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Национальной библиотеке Украины им. Вернадского, которую он посетил по случаю Дня украинской письменности и языка.

Президент Украины заметил, что в этом году государство выделило гораздо больше средств на развитие украинского языка и украинского книгоиздания по сравнению с предыдущими годами – приблизительно 50 млн. грн. Однако, по мнению Президента, это неадекватная сумма относительно потребностей. В.ЮЩЕНКО заметил, что в Украину завозится 70 млн. книг, в то время как в Украине издается лишь 54 млн., причем это преимущественно книги образовательные, технические, научные. Если отбросить книги научно-популярного характера, то можно, по словам Президента, констатировать, что книгоиздание на русском языке преобладает. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта тема требует особого внимания со стороны всех ветвей власти. Это вопрос, отметил Президент, должен быть отображен и в бюджете следующего года.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, в следующем году необходимо издать фундаментальные произведения Ивана Франко, Михаила Грушевского, Тараса Шевченко. «Мы должны иметь очень четкую, очень ясную дорожную карту относительно языка в бюджете следующего года», - подчеркнул Президент, добавив, что берет этот вопрос под личный контроль.

Говоря о Дне письменности вообще, Президент выразил удовлетворение тем, что сегодня украинский язык становится востребованным и популярным, причем это происходит без какого-либо насилия со стороны государства и с уважением к национальным меньшинствам.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что эта тенденция будет развиваться и в дальнейшем, в том числе и в информационном пространстве.

В свою очередь, генеральный директор Национальной библиотеки Украины им. Вернадского Алексей ОНИЩЕНКО вручил Президенту читательский билет, заметив, что “это нормальный рабочий читательский билет для посещения библиотеки». Он отметил, что номер ІІУ свидетельствует, что В.ЮЩЕНКО имеет ученую степень в области финансов и экономики.

Кроме того, глава государства осмотрел книжную информационную выставку, посвященную Дню украинской письменности и языка - «Украинская письменность и язык: история и современность».

Также В.ЮЩЕНКО принял участие в презентации национальной словарной базы Украины.