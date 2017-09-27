Россия отгородит оккупированный Крым от Украины 50-километровым забором

Пограничная служба России планирует построить 50-километровое заграждение, которое отделит оккупированный Крым от Украины до конца этого года. На строительство заграждения планируют потратить 200 млн рублей, пишет "ТАСС".

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Как сообщается на сайте госзакупок, ведомство объявило аукцион на поставку и монтаж забора высотой более двух метров и длиной 49,5 км в Красноперекопском районе, граничащем с Украиной. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года

Напомним, ранее американский военный эксперт Филип Карбер заявил, что Россия формирует три армии на границе с Украиной.