Порошенко обсудил с Туском подготовку к саммиту "Восточного партнерства"

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированной части Донбасса. Президент Украины поблагодарил за решение о продлении санкций против России", - говорится в сообщении.

Особое внимание Петр Порошенко и Дональд Туск уделили вопросу де-оккупации Крыма.

Собеседники также обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Неделя высокого уровня началась сегодня, 19 сентября. Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы по размещению миротворцев на Донбассе.