Что писали иностранные СМИ об Украине: прорыв Саакашвили и варианты решения конфликта на Донбассе (инфографика)

В течение длительного времени информационные тенденции в иносми в отношении Украины остаются без изменений. Так, свое логическое продолжение в освещении получили вопрос предоставления Украине летального оружия Соединенными Штатами (Korea Times), громкое возвращение Саакашвили (France24, Deutsche Welle, Reuters, Associated Press, Al Jazeera, Georgia Today), введение миротворцев на Донбасс (Press TV), вопрос приостановления деятельности дипмиссии республики Нигерия в Украине (Guardian).

По данным аналитиков Corestone Corp, широкую огласку получил вопрос несоблюдения прав нацменьшинств в Украине: недовольство новым образовательным законодательством в Украине выразили Болгария, Венгрия, Румыния, Греция, Россия (Hungary Today, Associated Press, FOCUS Information Agency и др).

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Конфликт на Донбассе отошел на второй план и получил расчет только в турецких (Anadolu Agency, Hurriyet) и британских (The Independent) медиа. Интересным оказался взгляд Hurriyet на решение конфликта: Украина отказывается от евроатлантического курса, а РФ адекватно воспринимает ее европейскую интеграцию.