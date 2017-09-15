Будьте готовы к сюрпризам: социолог назвала соперников Порошенко на президентских выборах
Социолог предупреждает, что украинцам стоит быть готовыми к сюрпризам во время выборов президента.
Главными фаворитами президентских выборов в Украине являются Порошенко и Тимошенко, но украинцам стоит быть готовыми к сюрпризам. Об этом заявила в своем интервью известный социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в интервью "Апострофу".
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"По социологическим замерам, пока во второй тур выходят Порошенко и Тимошенко, но еще довольно много времени, рано что-то говорить. Давайте вспомним, что за год до президентских выборов, в 2013 году, нынешнего президента социологи даже не вставляли в списки кандидатов", - объяснила она.
Также Бекешкина добавила, что Бойко практически потерял шансы выйти во второй тур в связи с присутствием Рабиновича. Также она скептически отозвалась о шансах Олега Ляшко, заявив, что он может только отбирать часть электората у Тимошенко, но никак не обойти ее в избирательной гонке.
Как сообщали СМИ, Порошенко и Яценюк договариваются об объединении в одну партию для участия в выборах.