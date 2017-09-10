В ожидании Саакашвили: в полиции рассказали об обстановке ночью на пункте пропуска "Краковец"

В течение ночи правонарушений или чрезвычайных событий вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе не зафиксировано. Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба полиции Львовской области.

"В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или чрезвычайных происшествиях в подразделения полиции не поступило", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.

На месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.

Сообщается также, что в субботу вечером состоялся инструктаж сил полиции, привлеченных к охране общественной безопасности и порядка на территории вблизи пограничного пункта пропуска "Краковец".

Напомним, автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили должен дать пресс-конференцию. По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.