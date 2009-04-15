Литвин прогнозирует «неминуемые» осложнения в экономике Украины

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что после майских праздников политическое противостояние в Украине усилится.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько искренним было вчерашнее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к парламенту о необходимости принятия антикризисных законопроектов, В.ЛИТВИН сказал: «О деятельности любого человека нужно судить не по намерениям, а по практическим действиям». «Практические действия свидетельствуют о противоположном», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, у него нет никаких претензий к оппозиции по поводу неподдержки включения в повестку дня антикризисных законопроектов, поскольку «это их естественное право» как оппозиции - не поддерживать предложения власти.

В то же время он отметил: «Странно видеть заверения, требования и предложения, а затем, вполне очевидно, что действуют указания для того, чтобы эти решения не были приняты (речь идет о неголосовании части фракции НУ-НС – УНИАН). Вполне понятно, что на первое место здесь ставится борьба на уничтожение конкурентов, и она будет набирать все больше оборотов, особенно это следует прогнозировать после майских праздников». «Тем более, что это будет совпадать с дальнейшим осложнением экономических процессов в Украине», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, «это опять же является неминуемым».

Как сказал председатель ВР, «эти партизанские действия в худшем понимании этого слова и действия по принципу, что для победы врага можно пожертвовать интересами страны, это, мягко говоря, неприемлемый для нас подход, это путь в никуда».