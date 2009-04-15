Ющенко вспомнил, как «вызывал с того света политические трупы»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает малоперспективной идею объединения демократических сил в одну партию.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

Он уверен, что после реформирования партия «Наша Украина» вернет себе своих избирателей.

«Хочу сказать, что без "Нашей Украины" украинский политический мир будет очень бедным. Ни одна политическая сила не сможет так ясно формулировать приоритеты страны. Ни одна партия не предложит вам более достойной дороги в будущее, ни одна сила не будет так предана демократии, как "Наша Украина". Кстати, мы от этого постоянно страдаем, потому что в демократической партии всегда сложнее принимать решения, чем в авторитарной», – заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил, что есть определенные сложности в расширении партии за счет других демократических сил, в частности, «Единого центра». Он напомнил, что с 2002 года «вызвал с того света столько политических трупов! Мы тогда спасали целые движения, плеяды политиков, которые, как мне казалось, еще могут послужить Украине. Но в итоге объединение в блок привело нас к подрыву целостности, мобильности и эффективности принятия решений».

По мнению В.ЮЩЕНКО, теперь уже также мало перспектив имеет идея объединения демсил в одну партию. «Мы хотели объединить всех - начиная от Руха Бориса ТАРАСЮКА и УНП Юрия КОСТЕНКО и заканчивая христианскими демократами. Теоретически у нас был шанс объединиться, но практика показала, что демократические силы очень плохо склеиваются. Причем препятствием становится не национальная идея, а маленькое эго мелких политиков, вчерашних политиков. Исходя из этого опыта сегодня у меня, честно скажу, мало желания объединяться с кем-либо на партийном уровне. Уже накопилась усталость, надоело быть палочкой-выручалочкой для других политических сил. Хотя, конечно, я не говорю категорическое "нет", потому что идет политический процесс, и возможны компромиссы», – заявил В.ЮЩЕНКО.