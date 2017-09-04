В СБУ назвали причины следственных действий в управлении образования Львовского горсовета

Служба безопасности Украины совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры сегодня, 4 августа, провела следственные действия в управлении образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, основанием следственных действий стала информация о возможных нарушениях со стороны отдельных работников горсовета правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем.

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«Также проверяется информация о предоставлении третьим лицам доступа к информационным ресурсам, которые являются собственностью государства. В частности, речь идет о базе персональных данных детей и их родителей для зачисления в детские сады с помощью электронной очереди», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем). Следственные действия продолжаются.

В то же время начальник образования Львовского горсовета Зоряна Довганик сегодня во время брифинга сообщила, что «никаких обысков в управлении образования не было».

«Никаких обысков в управлении образования сегодня не происходило. К нам с письмом обратились представители Службы безопасности Украины о предоставлении копий документов, касающихся электронной регистрации детей в дошкольные учебные заведения. Мы смогли им предоставить копии приказов управления, которые касаются ответственных лиц, копии положения об электронной регистрации и копии, собственно, решения исполнительного комитета о функционировании электронной регистрации детей в дошкольные учебные заведения», - отметила она.

Также Довганик заявила, что в сентябре в городе будут открыты группы кратковременного пребывания для детей, которые не смогли в этом году попасть в дошкольные учебные заведения.

«В этом году мы имели значительное количество вопросов от тех родителей, дети которых не смогли попасть на 2017 год в дошкольное учебное заведение. Это касалось несвоевременной регистрации, это касалось того, что не всегда информация, поскольку она была неполной, была перенесена из старой базы в новую», - сказала начальник образования Львовского горсовета.

«С 1 сентября мы приняли в садики 7 тыс. детей. Мы обработали все обращения родителей, при необходимости их заявка была перенесена на следующий год. Те дети, которые в этом году не попали в дошкольные учебные заведения, их электронная заявка автоматически перерегистрируется на следующий год. 3 тыс. 800 детей не попали в садики. И в настоящее время мы работаем над тем, чтобы создать группы кратковременного пребывания детей в дошкольных учебных заведениях. Они смогут посещать садик в первой или во второй половине дня. Такие группы кратковременного пребывания будут созданы в тех садах, где нет возможности создать полноценную группу», - добавила Довганик.

Как сообщал УНИАН, СБУ сегодня проводила обыски в помещениях управления образования Львовского горсовета. По словам руководителя пресс-службы горсовета Христины Процак, по требованию сотрудников спецслужб им предоставлены все необходимые документы.