Делегация НАТО проверит ВСУ и проведет оценку ресурсов

Делегация НАТО планирует проверить Вооруженные силы Украины и оценить имеющиеся ресурсы. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Представитель Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО господин Дэвид Браун сообщил, что до конца октября текущего года, планируется финализировать инвентарный каталог средств ВС Украины, которые прописаны в соответствии с критериями НАТО.

«Речь идет о комплексном видении того, что есть в наличии, которые перед нами задачи стоят. Это даст возможность проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем», — отметил Дэвид Браун.

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Также по его словам, сейчас прорабатывается пособие для оценки сил с помощью которого будут готовиться рекомендации по критически важным вопросам для балансировки оборонного планирования, оценки наличия ресурсов.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина на сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО.

"В мире сейчас идет 60 войн, ни одной нет в Европе, не учитывая Украину, которая не является в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - сказал Юнкер.