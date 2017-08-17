Хомутынник прокомментировал уголовное дело против него

Председатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник прокомментировал расследование Генеральной прокуратуры о возможном уклонении от уплаты налогов.

«В течение 20-ти лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг влияния на депутатскую группу в парламенте для голосования за провластные реформы», – сообщил Хомутынник.

Напомним, ранее информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы Печерского районного суда Киева сообщило, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Кроме того, суд предоставил доступ Генпрокуратуре к декларациям Виталия Хомутынника за 2015 и 2016 годы.

Согласно материалам ходатайства, народный депутат задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривень, 570 тыс долларов и 850 тыс евро наличных.

Кроме того, он задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.