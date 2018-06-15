События недели: версия читателей УНИАН – идея "забыть" о Крыме из Германии, новая провокация от Польши и изгнание Балчуна из "Укрзализныци"

Уходящая неделя принесла Украине не очень приятный сигнал из Германии, где в скором времени состоятся выборы в Бундестаг. Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которая, согласно опросам, проходит в немецкий парламент и с которой правящей партии Ангелы Меркель, вероятнее всего, придется создавать альянс, заявил о том, что тему Крыма надо бы пока заморозить, и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России. Он заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику «без потери лица». «Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», - сказал лидер СДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас «нужно «загерметизировать», чтобы достичь прогресса по другим направлениям».

Надо сказать, звоночек довольно неприятный. Одно дело, когда об этом заявляют различные маргиналы и представители ультраправых и других партий, которые давно сидят на подпитке Москвы и особого влияния не политическую жизнь не имеют. Другое дело, когда об этом заявляет представитель партии, готовящейся войти во власть.

В Германии заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. В немецком правительстве поспешили заверить, что своей позиции по поводу аннексированного Крыма менять не собирались и не собираются в будущем. Ну, а немецкие СМИ были не столь дипломатичны и разразились жесткой критикой, едко заметив, что лучше бы Линдерман молчал, отметив, что заявления политика противоречат программе его партии и заподозрив, что накануне выборов он хочет таким образом лишь привлечь к себе дополнительное внимание. Украинский МИД в лице его главы вообще не стал стесняться, заявив, что «попытками оправдать аннексию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений».

Правда, утверждать, что с осуждением все выступили единым фронтом, нельзя. Например, заявление лидера немецких либералов о необходимости изменении курса в отношениях с Россией поддержала кандидат в канцлеры от «левых» Сара Вагенкнехт. Эта поддержка, конечно сомнительна, а вот позиция координатора политики ФРГ в отношении России Гернота Эрлера, который, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а потом поднимать вопрос о Крыме, настораживает и показывает, что немецкие власти в этом вопросе не так уж единодушны.

На фоне бурной дискуссии и разразившейся критики, Линднер поспешил объясниться перед публикой и прояснить свою позицию. Он заверил, что признание аннексии Крыма Россией для него и его партии неприемлемо, однако он продолжает пребывать в уверенности, что вопрос Крыма сейчас решить не удастся. Мол, об аннексии полуострова нужно говорить, никогда не принимать, но не стоит все другие вопросы привязывать к нему, поскольку в таком случае не будет прогресса в отношениях с Россией. По его словам, примером такого длительного «временного состояния» может быть Северный Кипр.

По горячим следам, одна из крупнейших немецких общественно-политических газет Die Welt заказала опрос, согласно которому стали известны довольно интересные данные. Его результаты показали, что 43,2% опрошенных не согласны с тем, что на аннексию Крыма следует временно закрыть глаза, в то же время, 44,4% согласились с Линднером, что сначала следует достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой, а потом уже вспоминать про Крым.

В общем, подозрения, что после урегулирования конфликта с Россией на Донбассе Украина может остаться с вопросом Крымом одна, а уставшая от санкционных войн Европа начнет вести дела с Россией, как и раньше, приобретают все более четкие очертания.

Нашим дипломатам и политикам остается только одно – никогда и ни в коем случае не разделять вопросы Крыма и Донбасса. Они должны всегда идти одним пакетом, что бы кто ни говорил и как бы нас на это не уговаривали.

Однако правящая верхушка Польши, известная своим право-националистическим уклоном, решила проиллюстрировать страницы нового паспорта близкими польскому сердцу историческими мотивами, лицами и местами. Все бы ничего, но некоторые из этих мест находятся за пределами границ современной Польши. Например, мемориал орлят - во Львове (польские военные захоронения на территории Лычаковского кладбища) и Остра брама - старинные ворота в готическом стиле - в Вильнюсе. С Острой брамой пусть разбирается Литва, которая на прошлой неделе уже вызвала на ковер посла Польши и предупредила, что такого быть не должно.Следили наши читатели и за историей с новой провокацией Польши в адрес Украины. Дело в том, что в 2018 году, к столетию независимости, в Польше будет выпущен паспорт в новом дизайне. Казалось бы, и что тут такого, пусть выпускают хоть каждый день, нам то что, наоборот, порадоваться можно – 100-летие независимости.

Наш же МИД заявил польскому послу в Украине Яну Пекло, что Киев рассматривает такие намерения «как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства». В переводе с дипломатического языка на простой это звучит примерно так: «вы там что, совсем подурели, прекращайте, иначе серьезно поругаемся».

Варшава протест Украины и Литвы приняла к сведению, объявив, что голосование продолжается, поэтому, мол, не переживайте, еще неизвестно, какие изображения будут выбраны. При этом снять с голосования эти варианты поляки отказались, несмотря на то, что адекватные и не пребывающие в националистическом угаре польские эксперты и журналисты призвали министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака изменить правила конкурса по поводу иллюстраций в новых польских паспортах.

Надеюсь, что власти Польши, в конце концов, осознают, где заканчивается история и начинается политика, и поймут, какую угрозу могут нести их действия, ведь иначе, как территориальными претензиями эту идею назвать нельзя. Интересно, как бы они отреагировали, если бы немцы на своих государственных документах начали изображать польский Гданьск (немецкий Данциг) или часть западной Пруссии и Силезии, которые Польша получила по итогам Второй мировой.

Помимо этих новостей, на этой неделе бесславно завершилась история еще одного «варяга», пришедшего реформировать Украину. Кабмин уволил поляка Войцеха Балчуна, возглавлявшего «Укрзализныцю». Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании, которую весьма успешно реанимировал и поставил на современные рельсы.

На приход Балчуна в Украине возлагались довольно большие надежды. Ожидалось, что он сможет вытащить «Укрзализныцю» из пучины хронической убыточности и отсталости, попутно обрубив руки коррупционному спруту, проникшему даже в купе простых проводников. Однако не тут-то было. С приходом в Украину Балчун столкнулся с тем, чем и должен был – категорическим нежеланием украинских чиновников терять такую жирную кормушку. В итоге, Балчун этот год провел в войнах с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном, который постоянно обвинял его в непрофессионализме и медленном реформировании компании и на всех углах громко кричал о необходимости отмены решения правительства о выведении «Укрзализныци» из подчинения Мининфраструктуры.

Теперь Омелян может быть доволен и спокойно праздновать свою победу на одном из самых дорогих курортов Турции, набираясь сил для последующего управления столь дорогой его сердцу (а, может, и карману) компании. У него ведь двойной праздник. Поскольку, кроме увольнения ненавистного ему поляка, стало известно, что суд первой инстанции отменил решение Кабмина о переподчинении «Укрзализныци».

«После вступления в законную силу этим судебным решением «Укрзализныця» вернется домой», - написал на своей странице в социальной сети Faceбook Владимир Омелян. Я бы тут уточнил, что не совсем домой, ну да ладно.

Кстати о карманах. Как стало известно, глава «Укравтодора» Славомир Новак (тоже поляк, но нашедший с Омеляном общий язык), получил надбавку к зарплате в размере… 900%! Особо интересно звучит объяснение Мининфраструктуры, за какие такие заслуги. Выяснилось, что это надбавка за интенсивность труда - 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.

Когда Омеляна попросили прокомментировать, с какого перепугу этому властелину украинских раздолбанных дорог, которые не становятся лучше, платят такие деньги, он, не моргнув глазом, заявил, что это страховка от коррупции. На этом месте мои мысли оказываются погребены под волной не очень литературных выражений, поэтому додумывайте сами.

На этом фоне наши читатели пропустили историю про скитания лишенного украинского гражданства Михеила Саакашвили. Напомню, гражданства Саакашвили был лишен своим «другом» Петром Порошенко как раз в тот момент, когда этот неугомонный грузин пребывал в США. С тех пор Саакашвили, как летучий голландец, скитается вблизи границы Украины в поисках лазейки, как бы пробраться в Киев. Из США он на денек прилетел в Польшу, после чего отправился в Литву, где помитинговал у здания посольства РФ и завил, что намерен вернуть себе украинское гражданство, поскольку отнято оно, по его мнению, нелегально, а «многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться». На этой пафосной ноте он укатил в Венгрию, где покупался в озере Балатон.

Пока Саакашвили, в непонятно каком статусе, и непонятно по какому паспорту, кружит вокруг Украины, в ГПУ заявили, что въехать в Украину он сможет только при наличии визы. Вот только на какое место клеить эту визу, пока непонятно. Пограничники же рассказали, что с ним будет при попытке въехать нелегально – украинский недействительный паспорт у него отберут, а вместо нее дадут справку, с которой отправят туда, откуда он прибыл. В общем, наблюдать за развитием этой истории будет очень интересно.

Пропустили читатели еще одну, вроде и незаметную на первый взгляд, но довольно знаковую новость. И снова, кстати, о Польше, которой в этом обзоре получилось действительно многовато. На этой неделе стало известно, что крупнейший польский портал по продаже ж/д билетов запустил украиноязычную версию сайта. С одной стороны, это, конечно, прекрасно. А с другой, это является доказательством того, что количество эмигрировавших в Польшу украинцев достигло такой массы, что начинает проявляться в самых неожиданных сферах. И это уже печально. По статистике, за 2016 год в Польше было зарегистрировано 1,3 миллиона деклараций об устройстве украинцев. Есть еще одни данные. Из тех, кто получил в 2016 году разрешение на временное проживание, 71% изъявили желание остаться в Польше навсегда. Недостаток денег — причина, из-за которой зарабатывать в Польше решили 60% уехавших. Порядка 25% уехали из-за того, что не видят перспектив для себя. Остальные покинули Украину из-за роста преступности и падения уровня жизни. Увеличилось и число тех, кто уезжает из-за нестабильной политической ситуации.

С этим надо что-то делать, а то в результате очередной переписи, которую власти в который раз перенесли уже на 2020 год (хотя последняя была проведена еще в далеком 2001 и должна проводиться каждые 10 лет), может выясниться, что нас уже меньше, чем самих поляков.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН