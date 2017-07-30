В Польше выпустят паспорта с изображением Львова (фото)

К столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Об этом со ссылкой на газету Wyborcza сообщает "Эспрессо".

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На страницах нового паспорта будут изображены важные исторические лица страны, информирует Министерство внутренних дел Польши.

Указано, что в мае была создана группа экспертов, которые разработали 26 графических рисунков для нового документа. На данный момент утверждены 13 изображений, среди них - "Мемориал орлят" во Львове.

Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 г) и против большевиков (1920 г). Они были похоронены на "Кладбище защитников Львова", являющемся частью Лычаковского кладбища.