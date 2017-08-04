Геращенко рассказала о роли Кучмы и Медведчука в переговорах по Донбассу

Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала о роли Леонида Кучмы и Виктора Медведчука в переговорах по Донбассу.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос о роли в переговорах по Донбассу Кучмы и Медведчука, Геращенко, в частности, напомнила, что экс-президент Кучма представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это очень непростые переговоры, и там нужны тяжеловесы, которые умеют разговаривать с Россией, в том числе. Кучма относится к таким людям. Которые умеют с ними (пророссийскими представителями и представителями РФ - УНИАН) разговаривать, и которых Россия вынуждена слушать. Как это происходит, пока рассказывать не стоит, еще не пришло время историй об этом", - отметила она.

В отношении представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Медведчука депутат отметила, что впервые о его привлечении к переговорам речь зашла еще летом 2014 года. "Эту инициативу во время одного из телефонных переговоров озвучила госпожа Меркель. Конечно, эта инициатива шла от другой стороны", - добавила Геращенко.

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Она отметила, что это "очевидно, что с Виктором Медведчуком у нас разные политические взгляды и идеологические позиции, это не секрет". "Но в группе мы работаем над решением гуманитарных вопросов и моя позиция следующая: Украина должна использовать все шансы и все пути, чтобы освободить заложников, использовать всех, с кем разговаривает РФ", - сказала парламентарий.

Геращенко также отметила, что Медведчук имеет отношение к освобождению многих заложников.

"Пока мы работаем в таком формате. Очевидно, Украина должна использовать все возможности для освобождения заложников. И если РФ разговаривает с кем-то, чтобы их отдать, то это также надо использовать. Скажем так, мне хотелось бы, чтобы все участники Минской группы больше работали над всеми возможностями, чтобы освободить всех заложников", - отметила она.

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