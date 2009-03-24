Николаенко вернули в лоно СПУ

Бывший министр образования Станислав НИКОЛАЕНКО, исключенный 21 марта из Социалистической партии Украины политсоветом СПУ, вчера снова принят в ряды партии.

Об этом пишет «Коммерсант-Украина».

"Мне позвонили из Кировограда и сказали, что в моем родном селе Богдановка заседала первичная организация, которая приняла меня в партию и засчитала мне партийный стаж с 1991 года,– рассказал газете С.НИКОЛАЕНКО.– Потом мне позвонили из пгт. Нижние Серогозы Херсонской области и сказали, что они не признали решение политсовета и тоже приняли меня в партию с сохранением стажа". По словам С.НИКОЛАЕНКО, это были собственные инициативы первичных организаций: "Я об этом не просил".

(Как сообщалось, 21 марта состоялось заседание политсовета СПУ, на котором из партии были исключены С.НИКОЛАЕНКО и бывший министр аграрной политики Александр БАРАНИВСКИЙ. Оба были лишены членства с формулировкой "за нарушение партийной дисциплины". Однако главной причиной исключения было то, что они призывали СПУ "очиститься" и, в частности, сменить лидера партии).

Председатель СПУ Александр МОРОЗ, комментируя повторное принятие С.НИКОЛАЕНКО в партию, заявил: «Ну... Пускай принимают – это решение в пределах устава, но оно ни к чему не приведет».

В свою очередь А.БАРАНИВСКИЙ заявил, что не признает решение политсовета СПУ от 21 марта, поэтому не видит необходимости в том, чтобы первичные организации принимали решения о его повторном принятии в партию. "В этом нет никакой необходимости. Три недели назад я был избран делегатом на всеукраинскую конференцию СПУ. Там будут люди, которые не принимают линию нынешнего руководства партии, и только конференция может признать или не признать мои полномочия", - заявил он.

По информации «Коммерсанта», С.НИКОЛАЕНКО и А.БАРАНИВСКИЙ ведут активную подготовку к этой конференции, которая состоится 4 апреля и на которой будет объявлено о созыве съезда СПУ. При этом оба политика заявляют, что отдают себе отчет в том, что такой шаг может привести к расколу Соцпартии и созданию новой партии, в основу которой будет положена идеология СПУ. "У них (нынешнего руководства СПУ) в кармане печать, устав... Но можно партию и по-другому назвать, название – не главное. Главное – сохранить принципы, заложенные в программных документах Соцпартии. На конференции этот вопрос будет обсуждаться", - сказал А.БАРАНИВСКИЙ.