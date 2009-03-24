Ющенко вручат ключ от Праги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с государственным визитом в Чешскую Республике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, актуальность визита обусловливается председательствованием Чешской Республики в Евросоюзе в первой половине 2009 года, а также подготовкой к саммиту инаугурации «Восточного партнерства» 7 мая 2009 года в Праге.

Также, отметили в пресс-службе, визит призван активизировать диалог между Украиной и Чехией, обеспечить политическую и практическую поддержку процесса приближения Украины к Евросоюзу и выработать алгоритм совместных действий для сближения энергетической политики Украины и ЕС.

Важной задачей визита является также обеспечение поддержки со стороны Чешской Республики в вопросе либерализации визового режима между Украиной и ЕС, в частности об отмене визовых сборов для граждан Украины в краткосрочной перспективе.

В ходе этого визита планируются переговоры главы Украинского государства с Президентом Чешской Республики Вацлавом КЛАУСОМ.

После встречи Президентов планируется подписание соглашения между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Чешской Республики относительно стратегических авиационных перевозок.

Также Президент планирует встретиться с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ и председателем сената парламента Чешской Республики Пршемислом СОБОТКОЙ.

Кроме того, Президент Украины намерен встретиться с лорд-мэром города Прага Павелом БЕМОМ. Ожидается, что лорд-мэр вручит В.ЮЩЕНКО символический ключ от Праги и памятную книгу.

25 марта Президент планирует выступить перед участниками Европейского банковского и финансового форума и представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики. Также Президент встретится с председателем палаты депутатов парламента Чешской Республики Мирославом ВОЛЧЕКОМ.

В рамках визита В.ЮЩЕНКО планирует открыть памятник Тарасу Шевченко в городе Прага и встретиться с представителями украинской общины в Чешской Республике.

В состав официальной делегации входят жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО, и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК и другие.