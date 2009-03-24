Рабочая группа экспертов НАТО начала консультации в Севастополе

В Севастопольском военно-морском институте имени П.С.Нахимова вчера начались консультации рабочей группы экспертов НАТО с представителями украинского флота по вопросам материально-технического обеспечения развернутых войск.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Украины, во время визита стороны обобщат опыт организации материально-технического обеспечения (МТО) кораблей в период выполнения задач в Средиземном море, и обсудят перспективы участия кораблей украинского флота в операции НАТО «Активные усилия». Также военные моряки рассмотрят направления сотрудничества, усовершенствования структур МТО и развитие возможностей развертывания и участия в операциях в составе международных сил, реформирования принципов и процедур логистического обеспечения подразделений.

В течение нескольких дней представители Североатлантического альянса и украинские военнослужащие проведут работу в синдикатах по обсуждению возможных логистических мероприятий в портах, куда будут заходить корабли, принимающие участие в миротворческих операциях, и требований к государствам-партнерам по вопросам их логистического обеспечения в стране пребывания.

Визит делегации экспертов НАТО в Украину, который совершается в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на февраль-март 2009 года, завершится 25 марта.

Украинскую сторону во время консультаций возглавляет заместитель начальника штаба (по вопросам евроатлантической интеграции) командования ВМС Украины капитан I ранга Михаил ПИНКЕВИЧ.