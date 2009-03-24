УНП предлагает ВО "Свобода" создать коалицию

Меморандум о создании коалиции в Тернопольском областном совете предложила подписать Украинская народная партия Всеукраинскому объединению «Свобода».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Мандатов «Свободы» и УНП достаточно, чтобы сформировать действенное большинство в высшем представительском органе Тернопольской области», - подчеркнул заместитель председателя областной УНП, депутат облсовета Евгений РИЙ. Он сообщил, что «УНП предложила «Свободе» сесть за стол переговоров и совместно создать профессиональную команду из людей, которые уже доказали своими делами способность работать в интересах жителей области».

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись внеочередные выборы в Тернопольский облсовет. По данным ТИК, в новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.