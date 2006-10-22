Программа пребывания Ющенко в Венгрии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО вылетел с двухдневным рабочим визитом в Венгерскую Республику для участия в торжествах по случаю 50-и годовщины Венгерской революции и начала освободительной борьбы венгерского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что во время визита В.ЮЩЕНКО проведет двусторонние встречи с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, Президентом Португалии Анибалом Кавака СИЛЬВОЙ и Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, на которых будет обсужден вопрос двусторонних политических отношений, сотрудничества в области европейской и евроатлантической интеграции, торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере обеспечения прав национальных меньшинств.

Планируется также, что В.ЮЩЕНКО встретится с представителями венгерских бизнес-кругов, где основное ударение будет сделано на совместных экономических проектах, в частности, в области внедрения энергосберегающих технологий, модернизации аграрных предприятий и внедрения в этой сфере новейших технологий.

Запланировано, что сегодня В.ЮЩЕНКО посетит Государственный орган самоуправления украинцев Венгрии, где встретится с представителями украинской общины. Вечером Президент примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-й годовщины революции, которые пройдут в Национальной опере в Будапеште. Сегодня же руководители иностранных делегаций с женами посетят в Будапеште Музей изобразительного искусства.

Также на сегодня запланировано интервью Президента Украины газете «Венгерская нация».

Завтра, 23 октября, В.ЮЩЕНКО проведет запланированные двусторонние встречи, примет участие в Будапештском Форуме свободы и одобрении «Декларации Свободы. Будапешт. 1956 год». Также Президент Украины возложит цветы к памятнику жертвам освободительной борьбы и посетит выставку «Чествование героев 1956 года» в венгерском парламенте.

На завтра же запланировано общение В.ЮЩЕНКО с представителями украинских СМИ.

Планируется, что Президент вернется в Киев вечером 23 октября.

Справка УНИАН. 23 октября 1956 года в Будапеште прошла мирная демонстрация студентов, которые засвидетельствовали свою солидарность с польскими рабочими, которые в июне 1956 года в Познани выступили с требованиями демократизации жизни и осуществления социально-экономических реформ.

Ночью с 23 на 24 октября в Венгрии начались массовые захваты полицейских участков, разоружение воинских частей. Основными требованиями были: демократизация жизни, роспуск венгерского КГБ, вывод советских войск из Венгрии.

Тогдашний СССР активно участвовал в подавлении восстания. Был разработан план операции «Вихрь», который начал реализовываться еще с 19 октября 1956 года, то есть задолго до так называемого официального обращения главы правительства ВНР Андраша Гегедюша с просьбой о предоставлении военной помощи в подавлении восстания.

Если с 23 по 30 октября в Венгрии были задействованы 5 дивизий, то с 4 ноября – две армии в составе 17 дивизий Прикарпатского, Одесского военных округов и Особый корпус в составе трех дивизий. Общее количество военнослужащих, принимавших участие в этой операции, составляло 60 тысяч человек, половина из которых воевали в Будапеште, мотострелковые дивизии были усилены 6 тысячами танков. В то же время численность повстанцев составляла лишь от 5 до 10 тысяч человек.

Вооруженное сопротивление в Будапеште продлилось до 10 ноября 1956 года. Погибли 660 советских военных, 2700 повстанцев. Ранены, соответственно, 1450 и 19200 человек.