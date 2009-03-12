Луценко и дальше будет есть "хлеб милиции", хотя знает, где проще

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что через 2-3 года Украина увидит совсем другую милицию, и просит политиков не мешать ей и не вмешиваться в ее деятельность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове

«Дайте нам время, и через 2-3 года мы увидим совсем другую милицию», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что и в дальнейшем намерен оставаться на должности министра внутренних дел, несмотря на то, что карьера политика значительно легче и проще, чем хлеб милиции».