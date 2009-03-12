БЮТ заблокировал выборы в Тернопольский облсовет через суд

Блок Юлии Тимошенко обжаловал в суде решение Тернопольского административного суда о возобновлении выборов в Тернопольский областной совет. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель областной Территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО.

Вместе с тем она заметила, что детали иска ей не известны.

«Комментариев относительно даты проведения выборов и работы ТИК у меня нет. Сегодня ТИК фактически только тем и занимается, что отвечает на звонки журналистов с вопросами, чем занимается ТИК”, – сказала председатель комиссии, после чего положила трубку.

В Тернопольской областной организации ВО “Батькивщина” подтвердили подачу иска во Львовский апелляционный суд, однако детали пообещали сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.

4 марта ВО “Свобода” подала исковое заявление в суд относительно обжалования этого постановления ВР.

11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.