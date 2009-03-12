Авиазаводы благодарят Тимошенко за то, что она пошла на риск

Государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» (г. Киев) и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) полностью погасили задолженность по заработной плате.

Об этом сообщили генеральный директор завода «Авиант» Валерий КОЗАРЕЗОВ и генеральный директор ХГАПП Анатолий МЯЛИЦА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«28,8 млн. грн. получили и выплатили долги по зарплате, вчера все работники получили две зарплаты», – сказал В.КОЗАРЕЗОВ.

В свою очередь А.МЯЛИЦА отметил, что правительство выделило ХГАПП 34 млн. грн., что позволило погасить задолженность по зарплате.

Однако, по словам руководителей авиазаводов, главный вопрос, который на сегодня не решен, – это проблема с банками. «Самый главный вопрос – решить проблему с банками», – сказал А.МЯЛИЦА, отметив, что ХГАПП задолжало украинским банкам около 1 млрд. грн.

При этом А.МЯЛИЦА подчеркнул, что, благодаря поддержке правительства и лично премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, впервые за последние годы Харьковским авиационным заводом был выпущен самолет и удалось значительно улучшить ситуацию на производстве в целом. «Правительству пришлось решать эти проблемы, находясь в таких острых обстоятельствах, на протяжении всего 2008 года, - отметил он. – Но, невзирая на все кризисные явления (на Харьковском авиазаводе кризис наступил три, а то и четыре года тому назад, когда завод перестал выпускать самолеты), впервые за последнее время, в 2008 году, взлетел первый самолет». По словам А.МЯЛИЦЫ, это говорит о потенциале предприятия, которое все еще нуждается в определенной помощи.

«Мы получили такую помощь от правительства: нам выделили порядка 15 млн. грн. на реконструкцию определенных участков нашего предприятия, - сообщил гендиректор ХГАПП. - Мы получили поддержку и закупили порядка 10 единиц самого современного оборудования. Мы получила определенную помощь по новым технологиям и в конце года прошлого года получили еще 48 млн. грн.».

«Благодарен нашему правительству, Юлии Владимировне, за то, что она в это кризисное время пошла на определенный риск и поддержала завод, - констатировал А.МЯЛИЦА. - Я знаю, что решили поддержать не только нас, но и три ключевых отрасли, на которых задействовано большое количество работников».

Если сотрудничество с правительством будет продолжаться в таком же русле, то, невзирая на кризисные явления, ХГАПП обещает увеличить количество рабочих мест до 1000 единиц. Но для этого нужна финансовая помощь на реализацию долговых обязательств перед 5 государствами по изготовлению самолетов, что вернется государственной казне сторицей, отметил руководитель ХГАПП.

А.МЯЛИЦА подчеркнул, что сегодня предприятие не в состоянии производить самолеты, из-за чего оно не может выполнить заказы, которые поступили из Ливии, Лаоса, Ирана, Египта и Украины. «Мы задолжали практически пяти государствам», – добавил он.

По словам А.МЯЛИЦЫ, если предприятие сможет изготовить 2 самолета для Египта, то эта страна будет готова подписать контракт на производство еще 6 самолетов, что принесет предприятию прибыль в размере около 200 млн. долл.

Он добавил, что предприятие просит правительство предоставить ему кредит под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля с. г. в ходе совещания по ситуации на Харьковском авиационном заводе и в отрасли в целом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского авиационного завода и завода «Авиант» для того, чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов. Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая позволила бы рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.

4 февраля 2009 г. Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении уставного фонда Харьковского авиазавода на 40 млн. грн.

Кредиторская задолженность ХГАПП на начало марта т.г. составляла 833 млн. грн.

Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.

10 марта Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе "Авиант" будет решен сегодня-завтра. «Сегодня решен вопрос по Харьковскому авиазаводу, и, думаю, сегодня-завтра будет решен вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе», - отметила она.