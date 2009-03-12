Наливайченко допросила Генпрокуратура

Вчера следователь Генеральной прокуратуры допросил председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в рамках расследования уголовного дела о возможных незаконных действиях СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможных незаконных действиях СБУ. «Я перед законом равный. Если ко мне прокурор имеет вопрос – я даю ему показания», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что допрос состоялся вчера в служебном кабинете председателя СБУ.

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что все перед законом равны, и Генпрокуратура имеет право допрашивать всех в рамках этого дела, кто «даже является выше по ранжиру».

При этом он сообщил, что сегодня следователь Генпрокуратуры также работал в кабинете одного из заместителей председателя СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО не уточнил, о каких конкретных возможных незаконных действиях СБУ идет речь в рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела.