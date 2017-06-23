Генпрокуратура опубликовала оперативное видео по делу Гужвы

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала серию видеозаписей по делу по подозрению главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы в вымогательстве взятки с народного депутата.

Видеозапись она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Первые видео, которые уже легализовали следователи по делу вымогательства взятки Игорем Гужвой», - отметила Сарган.

Генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции пояснил содержание видеоматериалов.

"Это (на видео) тот источник, который позже выступит в качестве посредника, получит деньги, меченые деньги, после того возьмет их в сумку, в которой есть радиомаяк, по ходу пропадет изображение, очевидно, и появится звук. Он постучит в кабинет господина Гужвы, занесет средства, он положит их в свой портфель и дождется прихода оперативных работников силовых органов. Меченые деньги найдут в его портфеле. Это вы увидели эпизод договоренности с посредником. Следующий эпизод - получение суммы вымогательства посредником. Следующий эпизод - занесение полученного посредником к своему шефу. И дальше - фиксация силовиками именно этих купюр именно в том месте, именно в том портфеле. Когда будете смотреть, обратите внимание на выражение лица вымогателя во время того, когда зашли силовики. Очень красноречивое", - цитирует генпрокурора 112.

Напомним, сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированным делом, и назвал свое задержание "подставой". Об сообщает интернет-страница издания.

Отмечается, что после ночного обыска в редакции и задержания сегодня утром Гужва вышел на связь с коллегами и рассказал суть предъявленных ему обвинений и «то, как готовилась провокация против «Страны».

«Ещё в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было», – заверил он.

«Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко. Я отказался, – заявил Гужва.

«В середине мая на меня вышли снова с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал – про конфликт Ильи Кивы и нардепа от Радикальной партии Ляшко по фамилии Линько. Сумму предложили в 20 000 долларов. Я снова отказался», – утверждает главный редактор «Страны».

По словам Гужвы, тогда он уже понимал, что «это точно подстава». «С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда некие люди, представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали «ухвалой суда» и который, как они сами потом признались, является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили)», – подчеркнул он.

«В этом «документе» и был упомянут и Линько, и 20 000 долларов. Почему пришли? Видимо, надоело ждать, когда я начну «вымогать» нечто у Линько, и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля - жалко бросать)», – считает Гужва.

«В общем, вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против «Страны», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры города Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко добавил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.