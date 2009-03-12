Путин: мы прощаем Украине штрафы

Россия отказалась от штрафных санкций в отношении Киева за недобор газа, учитывая "предбанкротное состояние" Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"У нас сейчас Украина не берет объем, который закон трактовал, и должна была бы платить штрафы. Мы прощаем эти штрафы, потому что исходим из реалий - им нечем платить. Они находятся в предбанкротном состоянии, а вы прекрасно понимаете - нельзя партнеров добивать", - сказал Путин на встрече с шахтерами, отвечая на их вопросы.

"Газпром" поставляет газ по принципу "бери и плати" - контрагент обязан оплатить законтрактованный объем газа. Украина в феврале должна была по контракту заплатить 720 миллионов долларов за 2 миллиарда кубометров, при том, что фактически импортировала 1 миллиард кубометров на 360 миллионов долларов.

В начале марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к "Нафтогазу Украины" за недобор газа в феврале текущего года. Вместе с тем, глава "Газпрома" напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями "есть минимальный объем отбора газа, который должна осуществлять Украина по месяцам".

В соответствии с контрактом Украина рассчитывается с "Газпромом" за поставленный газ ежемесячно - оплата должна поступать до 7 числа включительно месяца, следующего за месяцем поставки. В случае несвоевременной оплаты контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

6 марта "Нафтогаз Украины" рассчитался с российской стороной за поставленный газ, вопреки опасениям не только не просрочив платеж, но и не затянув с ним до последнего дня - 7 марта.

РИА Новости