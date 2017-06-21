Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев

Президент Петр Порошенко призвал американских конгрессменов рассмотреть резолюцию о признании Голодомора актом геноцида украинцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

Читайте такжеШтат Вашингтон назвал Голодомор геноцидом украинцевОн отметил, что провел встречи с председателем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и другими конгрессменами.

«Мы получили очередное подтверждение двусторонней (двухпартийной - УНИАН) поддержки Конгресса, Сената. Прежде всего, результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2016 года Верховная Рада приняла обращение к демократическим государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа.

В мае текущего года Сенат штата Вашингтон принял резолюцию, в которой признал Голодомор в 1932-1933 годов «геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины».