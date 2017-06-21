Довгий заявляет, что представление генпрокурора о привлечении его к ответственности – "игра с целью надавить"

Олесь Довгий считает представление Генерального прокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности одним из способов давления. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Представление генпрокурора – продолжение игры с целью на меня надавить, устроить спектакль. Надавить не получится. И спектакль устроить не получится. Неоднократно заявлял – давлению не поддаюсь", - сообщил народный депутат.

Он также подтвердил свое намерение лично просить парламент поддержать снятие с него депутатской неприкосновенности.

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"Лично напишу главе регламентного комитета заявление с просьбой поддержать представление Луценко. Считаю, что депутат такой же граждан Украины, как и все остальные. По сути предъявленные прокуратурой обвинения обязательно прокомментирую, как только увижу хоть один официальный документ…", - отметил Довгий.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого.