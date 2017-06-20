Фальсификация решения о повышении цен на электричество: нардепы обратились к Порошенко и правоохранителям (заявление)

Нардепы написали заявление президенту и правоохранительным органам с просьбой разобраться с фальсификацией решение о повышении цен на электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Виктория Войцицкая.

Она заявила, что председатель НКРЭКУ Вовк и Член Комиссии Евдокимов во время заседания несколько раз повторили, что повышение оптовой рыночной цены по сравнению с январем-мартом (1 кварталом) не будет.

«Уже на следующий день состоялась магическая трансформация и выходит Постановление НКРЭКУ за подписью председателя Комиссии Д.Вовка, где указано о росте оптовой рыночной цены с 1 июля на 1,8%. В цифрах - следствием такого решения НКРЭКУ - миллиарды гривень дополнительно оплаченных покупателями электроэнергии, которые соответственно будут поступать тепловой генерации (75% владеет ДТЭК Ахметова)», - написала Войцицкая.

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Парламентарий отметила, что это впервые за всю историю регулятора, когда финальное опубликованое решение отличается от того, что было проголосовано на открытом заседании.

«Такие скрытые повышения цен, которые регулятор не решается озвучить в ходе открытого заседания НКРЭКУ, не только полностью подрывают доверие к регулятору и тарифообразованию, но и имеют признаки уголовного правонарушения, а именно, ст. 364 (Злоупотребление властью), ст. 366 (Служебный подлог)», - написала депутат.

Как сообщал УНИАН ранее, операторы энергорынка предупреждают о возможном подорожании электроэнергии из-за изменения в ценообразовании на Оптовом рынке электроэнергии Украины после принятия Нацкомиссией (НКРЭКУ) постановлений, имеющих целью удешевления экспорта электроэнергии за счет подорожания электричества для населения и предприятий внутри страны. Об этом говорится в письме Украинской ассоциации независимых поставщиков электроэнергии (АНПЕ) к Петру Порошенко.

"...Украина получит негативные последствия как для рынка электрической энергии, так и для всей экономики страны. Увеличение тарифов для конечных потребителей электрической энергии. Удешевление электрической энергии, экспортируемой иностранным предприятиям, за счет удорожания электроэнергии для поставщиков внутри Украины и поднятия тарифов для предприятий и населения Украины. Возникновения дефицита электроэнергии и мощности в период пиковых нагрузок", - говорится в письме.

Отмечается, что причиной этого станет усиление монопольного положения облэнерго на рынке электроэнергии после принятия данных постановлений, поскольку они получат значительные преимущества по сравнению с независимыми поставщиками из-за невозможности конкуренции между ними.