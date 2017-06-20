САП и НАБУ готовы предоставить доказательства причастности Розенблата и Полякова ко взяточничеству и "янтарной мафии"

Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины готовы предоставить регламентному комитету Верховной Рады доказательства причастности Борислава Розенблата, Максима Полякова и других лиц к получению взяток и внесению изменений в ряд законов в пользу «янтарной мафии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Думаю, до заседания комитета материалы следствия будут рассекречены. И если будет такая необходимость, мы готовы комитету продемонстрировать что-то, а именно видеозаписи", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»), которое касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществления других действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержано шесть человек.

«В целом по состоянию на сегодня задержаны шесть человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник народного депутата, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией», - сообщил Холодницкий и добавил, что также существует подозрение о причастности к этой схеме помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии.