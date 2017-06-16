В Киеве продолжилось подготовительное судебное заседание по делу о госизмене Януковича (событие завершено)

Оболонский районный суд Киева сегодня утром в четвертый раз продлил подготовительное судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания председательствующий коллегии судей Владислав Девятко объявил: “уважаемые присутствующие, судебное заседание продолжено”.

Суд, в частности, решил обратиться в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиос и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время судебного заседания защита Януковича выступил против привлечения присяжных в случае назначения к рассмотрению по существу дела. Адвокаты настаивали, что рассмотрение должны проводить трое профессиональных судей.

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Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.