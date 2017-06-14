Российскому блогеру Варламову запретили въезд в Украину (документ)

Известный российский блогер Илья Варламов стал персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщает издание "Апостроф", получившее ответ от СБУ на вопрос, принималось ли Службой безопасности Украины решение относительно Ильи Варламова, поскольку он ранее незаконно посещал оккупированный Донбасс и публиковал в сети репортажи из Крыма.

В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Варламову въезд в Украину.

Читайте такжеСБУ запретила въезд в Украину Бабкиной, Михалкову и Задорнову

"Согласно ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ", - говорится в тексте документа.

При этом не уточняется, на какой срок действует запрет.