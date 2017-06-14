Российскому блогеру Варламову запретили въезд в Украину (документ)

15:49, 14 июня 2017
Политика
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При этом пока неизвестно, на какой срок запрещен въезд Илье Варламову.

Варламов посещал оккупированный Крым / фото varlamov.ru

Известный российский блогер Илья Варламов стал персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщает издание "Апостроф", получившее ответ от СБУ на вопрос, принималось ли Службой безопасности Украины решение относительно Ильи Варламова, поскольку он ранее незаконно посещал оккупированный Донбасс и публиковал в сети репортажи из Крыма.

В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Варламову въезд в Украину.

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"Согласно ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ", - говорится в тексте документа.

Ответ СБУ на запрос

При этом не уточняется, на какой срок действует запрет. 

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Теги: #Варламову запретили въезд в Украину#Варламов об Украине