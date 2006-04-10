ЦИК сегодня должна объявить официальные результаты выборов
09:57, 10 апреля 2006Политика
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Сегодня Центральная избирательная комиссия должна объявить официальные результаты выборов в Верховную Раду Украины.
10 апреля – 15-й и последний день, когда, согласно закону, ЦИК должен официально объявить окончательные данные. Председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ накануне заявлял, что итоги избирательной кампании будут утверждены и обнародованы, несмотря на требование нескольких политических сил пересчитать голоса.
Все жалобы партий и блоков ЦИК рассмотрела, и ни одна из них не признана ставящей под сомнение результаты волеизъявления граждан.
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