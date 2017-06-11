Введение безвиза развенчивает мифы о неполноценности Украины для ЕС – посол

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий считает, что введение безвизового режима для украинских граждан развенчивает мифы о второразрядности Украины для стран ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал сегодня в Брюсселе, комментируя вступление в силу решения Евросоюза по безвизу для Украины.

«Это действительно неординарное событие, которое разрывает все мифы о том, что Украина - где-то на заднем дворе Европы. Мы это сделали», - отметил посол.

Кроме того, по убеждению Точицкого, решение о безвизе с политической точки зрения является подтверждением со стороны Европейского Союза, что Украина и ЕС являются равноценными партнерами, а Украина выполнила все обязательства для получения безвизового режима.

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Посол также поздравил всех украинцев, руководство страны с этим «знаменательным событием».

Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.