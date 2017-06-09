Порошенко заявил о важности реализации "Плана Маршалла для Украины"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о важности реализации долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины» - со стороны европейских партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

«Отдельно хочу отметить новую важную инициативу, предложенную литовскими парламентариями, по реализации нового европейского плана помощи для Украины. Мы впервые это увидели на Мальте, когда известный литовский парламентарий на саммите Европейской народной партии предложил «План Маршалла для Украины», предусматривающий абсолютно новые инициативы по привлечению инвестиционного капитала (в Украину - УНИАН) из крупных европейских стран», - сказал Порошенко.

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«Мы находимся в очень тесной координации с (европейскими - УНИАН) парламентариями, очень благодарны за эту инициативу и считаем, что это очень важно», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины».