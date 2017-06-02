Львовский облсовет обратился к президенту, Кабмину и Раде по поводу автомобилей с иностранными номерами

Львовский областной совет на сессионном заседании 1 июня принял обращение к Президенту Украины, парламенту и Кабмину относительно формирования цивилизованного рынка б/у автомобилей. Проект соответствующего решения инициировали депутаты из фракции УКРОП. Также облсовет призвал советы других областей выразить свою позицию по этому вопросу.

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В частности, в обращении говорится о том, что на Львовщине владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно устраивали акции протеста у международных пунктов пропуска, перекрывали автомагистрали, проводили митинги, требуя урегулировать вопрос ввоза в Украину машин, бывших в употреблении. С целью снижения социального напряжения среди населения Львовский облсовет предлагает внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты № 5561 и № 5562, зарегистрированные в парламенте народными депутатами из УКРОПа. Эти документы призваны усовершенствовать действующее законодательство Украины, привести его в соответствие с европейским. При этом в них учтены социально-экономические потребности общества, состояние экономики и автомобильного рынка, а также материальное положение граждан Украины. Кроме того, депутаты предлагают снять с рассмотрения в парламенте законопроект № 4932, который предусматривает двойной рост ставок единого таможенного сбора, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу.

«Принятие законопроектов № 5561 и № 5562 позволит сформировать цивилизованный рынок б/у автомобилей, увеличить поступления в Государственный бюджет Украины, а также детенизировать автомобильную отрасль», – убежден депутат областного совета Львовщины от УКРОПа Петр Жукровский.