Российская агрессия против Украины является агрессией против всего мира – конгрессмен США

Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявляет, что российская агрессия против Украины является агрессией против всего мира.

Об этом говорится в заявлении Маккола, размещенном на сайте комитета, сообщает «Голос Америки».

«Эта страна (Украина) сейчас находится в состоянии войны с Россией, с Путиным. В то время, как я говорю эти слова, четыре миллиона человек находятся под оккупацией на востоке Украины, а Крым захвачен Россией», - отметил Маккол.

«Здесь - эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства», - добавил конгрессмен.

По словам Маккола, американцы многому могут научиться у Украины, многое узнали во время поездки на Донбасс.

«Но единственная вещь очевидна - Путина надо остановить», - отметил конгрессмен.

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«Время этой поездки было выбрано абсолютно верно, поскольку Россия продолжает прибегать к кибервойне и проводить военные действия против наших союзников. Мы должны продолжать работать и поддерживать эти европейские страны в борьбе против всех и каждого российского действия по дестабилизации и вмешательству к ним. После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чему может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности», - заявил Маколл.

Как сообщал УНИАН, делегация Палаты представителей Конгресса США посещала Украину в начале мая.