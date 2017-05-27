Российская агрессия против Украины является агрессией против всего мира – конгрессмен США
По словам конгрессмена, американцы могут многому научиться у Украины, много узнать во время поездки на Донбасс.
Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявляет, что российская агрессия против Украины является агрессией против всего мира.
Об этом говорится в заявлении Маккола, размещенном на сайте комитета, сообщает «Голос Америки».
«Эта страна (Украина) сейчас находится в состоянии войны с Россией, с Путиным. В то время, как я говорю эти слова, четыре миллиона человек находятся под оккупацией на востоке Украины, а Крым захвачен Россией», - отметил Маккол.
«Здесь - эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства», - добавил конгрессмен.
По словам Маккола, американцы многому могут научиться у Украины, многое узнали во время поездки на Донбасс.
«Но единственная вещь очевидна - Путина надо остановить», - отметил конгрессмен.
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«Время этой поездки было выбрано абсолютно верно, поскольку Россия продолжает прибегать к кибервойне и проводить военные действия против наших союзников. Мы должны продолжать работать и поддерживать эти европейские страны в борьбе против всех и каждого российского действия по дестабилизации и вмешательству к ним. После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чему может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности», - заявил Маколл.
Как сообщал УНИАН, делегация Палаты представителей Конгресса США посещала Украину в начале мая.