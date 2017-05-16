Порошенко прокомментировал запрет российских сайтов в Украине во вражеском ВКонтакте

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение о введении санкций в отношении некоторых российских сайтов. Он отметил, что гибридная война требует адекватных ответов на вызовы.

"Поэтому с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", - говорится в сообщении главы государства на его странице ВКонтакте.

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По словам президента, массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать более решительно.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и других российских сервисов. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам услуг предоставления доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.