Министры обсудят программу Украина - НАТО

В пятницу, 20 февраля, в Кракове (Польша) министры обороны стран Альянса обсудят вопросы разработки и принятия первой Годовой национальной программы Украина – НАТО.

Как сообщается на официальном сайте Организации Североатлантического договора, 19-20 февраля в Кракове под председательством генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА состоится встреча министров обороны стран Альянса.

В рамках мероприятия главы оборонных ведомств обсудят актуальные вопросы подготовки к юбилейному саммиту НАТО, который состоится в апреле 2009 года по случаю 60-летия создания организации.

Также в повестке дня оборонных министров будут вопросы проведения операций НАТО в Афганистане, Косово и определение роли Альянса в противодействии международному пиратству.

В то же время под председательством Я.СХЕФФЕРА будут рассмотрены перспективы дальнейшей трансформации военно-политического блока, в частности, повышения эффективности Сил быстрого реагирования и реформирования штабных органов военного управления НАТО.

В рамках встречи 20 февраля при участии министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА состоится заседание Комиссии Украина - НАТО.

Глава украинского военного ведомства проинформирует коллег из Альянса о состоянии и перспективах проведения в Украине реформы оборонного сектора и обсудит результаты работы над отработкой первой Годовой национальной программы Украина - НАТО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО Украине было предложено готовиться к вступлению в Альянс через формат годовых национальных программ.