Депутат: США в Крыму будут наблюдать за Черноморским флотом

Верховный совет Крыма обратился к президенту, премьер-министру и спикеру Верховной Рады Украины с призывом отказаться от планов открыть в Симферополе дипломатическое представительство США, передает корреспондент РИА Новости.

Украина и США в декабре 2008 года подписали хартию о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе. По данным пресс-секретаря госдепартамента США Шона Маккормака, штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов. Спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко позже в декабре потребовал согласовать открытие представительства с руководством автономной республики.

"Представительство США, если оно будет открыто, не поможет нам развивать экономику или социальную сферу. Оно будет только наблюдать за Черноморским флотом РФ, провоцировать в Крыму межнациональные распри и склоки", - заявил с трибуны Верховного совета Крыма один из авторов обращения, депутат парламента автономной республики от Компартии Украины Вячеслав Захаров.

Текст обращения разрабатывали депутаты большинства фракций Верховного совета Крыма. Соответствующее постановление на заседании парламента поддержали 77 депутатов из 87 присутствовавших в зале. Всего в Верховном совете Крыма 100 депутатов.

"Верховный совет, руководствуясь интересами большинства населения Крыма, не видит оснований для открытия американского представительства офиса в Симферополе", - говорится в обращении к руководству Украины, которое приняли депутаты.