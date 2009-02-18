Ющенко отозвал представление о назначении председателя СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отозвал из Верховной Рады представление о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Глава государства принял такое решение из-за значительной заполитизированности вопроса назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ, о чем свидетельствует его рассмотрение на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, отметили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 16 января Президент В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Между тем члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 4 февраля большинством голосов не поддержали кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ.

Как заявил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО является достойным профессионалом, но в условиях кризиса не сможет обеспечить приоритетные государственные интересы в должности председателя Службы безопасности Украины.