Богатырева призывает Тимошенко отказаться от охоты на ведьм

Совет национальной безопасности и обороны призывает правительство отказаться от попыток подорвать доверие к этому конституционному органу.

Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, переданном УНИАН.

СНБО констатирует, что Украина находится в самом глубоком финансово-экономическом, банковском, политическом и социальном кризисе среди стран мира. “Наряду с этим, правительством, которое ритуально заявляет о своем большинстве в парламенте, не только не разработана антикризисная программа, но и ни один из реальных антикризисных законов не принят. Более того, у правительства нет ни одной системной идеи, плана по управлению национальным финансово-экономическим кризисом. Именно это обстоятельство свидетельствует о полной потере Правительством функций по консолидации наращивания усилий относительно обеспечения национальных интересов”, – говорится в заявлении.

Р.БОГАТЫРЕВА напоминает, что в соответствии с Конституцией, СНБО координирует и контролирует деятельность правительства и всей системы исполнительной власти. Она подчеркивает, что именно в этот момент все развитые страны усиливают роль и функции Советов безопасности как антикризисных центров формирования решений для правительств. Такая модернизация институтов при наиболее стабильном центре власти – Президенте, дает шанс на чрезвычайную и динамичную мобилизацию всех органов государственной власти, общества на поиски инструментов остановки галопирующего кризиса, который по латиноамериканскому сценарию провоцирует дефолт.

Вместе с тем, заявляет Р.БОГАТЫРЕВА, “удивляет и становится опасным тот факт, что правительство вместо, пусть трудного, но крайне нужного диалога о консолидации усилий с Президентом, силами членов правительства и коалиции, развернуло грязную и нечестную борьбу против всех несогласных с его губительной для Украины политикой, критикой его непрозрачных и непрофессиональных действий. Зависимые от правительства и его бизнес кругов средства массовой информации все чаще и чаще устраивают «охоту на ведьм», распространяют недостоверную информацию, которая дезориентирует общество и наносит серьезный вред государству”. Секретарь СНБО заявляет, что попытка подорвать доверие к деятельности конституционного органа – Совета национальной безопасности и обороны Украины, который обеспечивает национальную безопасность и оборону Украины путем координации и контроля за деятельностью правительства, являются “очередной попыткой политтехнологов правительства дестабилизировать ситуацию в стране, люмпенизировать политику и любой ценой избежать ответственности за собственные просчеты”.

Р.БОГАТЫРЕВА убеждена, что СНБО во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО является для правительства наиболее оптимальной и эффективной антикризисной площадкой, которая единственная может обеспечить консенсус в противостоянии кризису. “Для этого правительству нужно отказаться думать и работать на выборы президента Украины, а думать о следующих поколениях”, – заявила секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН выразил мнение, что члены правительства должны отказаться от участия в заседаниях СНБО.

По мнению министра, продолжать принимать участие в заседаниях СНБО – это «не уважать себя». «Кроме того, это означает быть соучастником подготовки решений, которые не имеют никакого отношения и ничего общего с защитой национальной безопасности страны», - отметил министр.

10 февраля под председательством Президента состоялось заседание СНБО о безотлагательных мерах обеспечения энергетической безопасности Украины, во время какого В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике достигнутые правительством договоренности и подписанные с Россией контракты о поставках и транзите газа.