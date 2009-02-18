Тимошенко освобождает кресла перед завтрашним голосованием в ВР?

Кабинет министров Украины уволил Петра ЗИНЧЕНКО с должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця").

Соответствующее распоряжение, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, было принято сегодня на заседании КМУ.

Напомним, П.ЗИНЧЕНКО был назначен заместителем гендиректора "Укрзализныци" 25 июня 2008 года.

Сегодня же Кабинет министров Украины уволил Сергея ЗИМИНА с должности заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, было принято сегодня на заседании КМУ.

Другим распоряжением Кабмина С.ЗИМИН назначен начальником Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Напомним, С.ЗИМИН был назначен на должность замминистра по вопросам ЖКХ согласно распоряжению Кабмина №906-р от 5 июля 2008 года.