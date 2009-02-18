У Ющенко переживают, что Тимошенко принесет в ВР кота в мешке

Секретариат Президента призывает правительство информировать общественность об обстоятельствах кадровых перестановок в Кабинете министров.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ.

«Когда в ноябре 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО представляла кандидатов в ее правительство, все были достойны должностей министров. Сегодня вдруг все изменилось. К сожалению, до общественности доводятся лишь «версии правды» от ТИМОШЕНКО, в которых она позволяет себе иронизировать на темы крайне важные для страны. Это, в частности, касается финансов страны и члена правительства, который ими занимается», – отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата подчеркнул недопустимость проведения ротаций в правительстве «пакетом», фактически предлагая парламенту очередного «кота в мешке».

«Пакетом», а это, фактически, оптом, будут увольняться одни, и назначаться другие. Первых по умолчанию, без каких-либо объяснений выведут из состава правительства, других – будут пытаться туда завести. Очевидно, что для организаторов ротации членов правительства не является принципиальным профессионализм новых членов Кабмина, они просто должны выполнить приказ сверху: любой ценой оставить при власти премьера», – заметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Метод «пакетного» голосования был избран не случайно. Во-первых, организаторы не уверены в своих силах, ведь при отсутствии реальной коалиции и реальных 226 голосов достаточно тяжело проводить успешные голосования каждый раз. С другой стороны, каждое привлечение посторонних депутатов слишком дорого обходится премьеру и ее команде. Во-вторых, очевидной является потребность сделать невозможной дискуссию в стенах парламента по каждой из кандидатур», – пояснил заместитель главы Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ уверен, что в таких действиях прослеживается неуверенность организаторов в профессионализме и пригодности кандидатов на должности в правительстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство и парламентская коалиция внесут на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра финансов в едином пакете кадровых изменений в составе Кабинета министров.