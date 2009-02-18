Ющенко с Черновецким поиграют в перетягивание тарифов

Заместитель руководителя Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что глава государства Виктора ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет отменять незаконные решения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напомнил, что Президент уже трижды отменял распоряжение КГГА относительно повышения тарифов.

Он заверил, что В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет действовать таким образом, если столичная администрация будет принимать решения, которые не отвечают законодательству.

«Мы анализируем решения, и там, где будут нарушения, реакция Президента будут однозначной», - заверил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент уже несколько раз отменял решение председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку они были приняты с нарушением законодательство.

9 февраля В.ЮЩЕНКО пообещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10 февраля представитель Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ не исключил отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации, если он и в дальнейшем будет принимать решения, в нарушение законодательства, в частности и о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.