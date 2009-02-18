Герман стала горой за оригинального Черномырдина

Заявление Министерства иностранных дел Украины относительно Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА является «невзвешенным и вредит отношениям Украины с Россией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) сказала в интервью журналистам.

«Сейчас не время обращать внимание на какие-то, знаете, пустяки, сейчас нужно смотреть по большому счету и делать все для улучшения отношений между Украиной и Россией», - убеждена депутат.

А.ГЕРМАН считает, что необходимо разработать совместный украинско-российский план выхода из кризиса, а не «ухудшать всевозможными невзвешенными заявлениями отношения с нашим ближайшим соседом».

«Я считаю, что ОГРЫЗКО (министр иностранных дел Украины – УНИАН) нанес уже немало вреда имиджу Украины», - отметила А.ГЕРМАН. По ее мнению, «его какие-то мелкие заявки, которые можно было бы как-то, возможно, где-то оправдать в обычное время, но сейчас, во время кризиса, за такие вещи нужно снимать с работы».

Говоря о после РФ в Украине, депутат отметила: «Мы знаем его оригинальность, мы знаем, как он часто неоднозначно высказывается, мы к этому все привыкли».

В то же время, по ее мнению, если бы Украина была сильным государством, то она «сначала бы что-то сделала, а затем говорила».

«Самое смешное, что Украина ничего не могла сделать, а всегда провозглашала какие-то немудрые заявления, чем только вредила себе, своему государству и отношениям с сильными соседями», - добавила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.